TFF’den Murat Sancak açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sözleri hakkında açıklama yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın “TFF ve hakemlerin içinde FETÖ’cüler var” sözleri üzerine açıklama yaptı. TFF’nin açıklamasında Murat Sancak’ın açıklamaları üzerine “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunulduğu” duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA…

“Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. Haftasında 14.02.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. müsabakası sonrasında, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak’ın; TFF yetkilileri, hakemlerimiz ve Süper Lig’de görev yapan teknik sorumluların içinde, halen FETÖ’cülerin bulunduğu yönünde medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunmuştur.

TFF olarak, Sayın Sancak’ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla Federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız.”