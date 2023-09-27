TFF’den Play-Off’a yeşil ışık! Mehmet Büyükekşi açıkladı…

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ''Yayın geliri 120 milyon dolardan 90 milyona düştü. Derdimiz marka değerini yükseltmek. Bu, 'Play-off'la mı olur başka şekilde mi olur bilmiyorum. Kulüplerle birlikte karar vereceğiz” dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz’un ayrılığıyla ilgili, “Japonya maçı bizim için önemli değildi. Bunu söylemek için soyunma odasına indim ancak hocayı çok sinirli gördüm. Yaptığı açıklamalar gereksizdi. Takımla bağının koptuğunu gördüm. Bundan sonrası risk olacaktı. EURO 2024’e katılmaya çok önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

YARI OTOMATİK VAR 1 OCAK’TA

Kısa süre önce futbolseverlere yönelik yapılan anketle ilgili bir soruya yanıt veren TFF Başkanı, “Play-off sistemine ön yargımız yok. Süper Lig’in yayın geliri 120 milyon dolardan 90 milyona düştü. Naklen yayında çok aşağılardayız. Derdimiz marka değerini yükseltmek. Bu, ‘Play-off’la mı olur başka şekilde mi olur bilmiyorum. Hem TV başındaki hem de statlardaki seyirci sayısını artırmalıyız. Kulüplerle birlikte karar vereceğiz” diye konuştu.

Yarı otomatik ofsayt sisteminin 1 Ocak’tan itibaren hayata geçeceğini belirten Büyükekşi, Süper Kupa maçını 30 Aralık’ta oynatmayı istediklerini, Suudi Arabistan veya Abu Dabi’de olacağını sözlerine ekledi.