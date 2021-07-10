TFF’ye karşı ezeli birlik! Fenerbahçe ve Galatasaray omuz omuza…

SON yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının arka planı yavaş yavaş netleşiyor. TFF'ye karşı ultimatom gibi açıklama yayımlayan kulüplerin Fenerbahçe ve Galatasaray liderliğinde kenetlendiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile sarı-kırmızılıların yeni patronu Burak Elmas'ın güç birliğine gittiği ve diğer kulüpleri de etraflarında birleştirdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Koç ve Elmas, yapılacak deklerasyonun sert olması konusunda ısrar etti. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir başkanları ise açıklamanın yumuşatılmasını istedi. Buna rağmen Fenerbahçe ve Galatasaray, diğer Anadolu ekiplerinin de desteğini alarak metnin hem ultimatom boyutunda kalmasını hem de ‘maçlara çıkmama' ifadesinin yazıdan çıkarılmamasını sağladı.

NE OLMUŞTU?

KBV'NIN önceki gün yapılan toplantısı sonrası sert bir açıklama yayımlanmıştı. Açıklamada, yayın ihalesi ve yabancı oyuncu kuralında kulüplerin onayının alınması, TFF kurullarının bağımsız olması ve Kulüp Lisans Talimatı kriterlerinin gözden geçirilmesi istenmiş aksi halde müsabakalara çıkmama dahil seçeneklerin değerlendirileceği belirtilmişti.

ELMAS’IN SÖZÜ ETKİLİ OLDU

GALATASARAY Başkanı Burak Elmas'ın bir sözünün KBV üyeleri üzerinde etkili olduğu ifade edildi. Elmas, “Bu işi yapamayacaksak Kulüpler Birliği'nın ne anlamı var!” sözleri toplantıya yön verdi. Ali Koç da bu sözlerin arkasında durdu. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki güç birliğinin bundan sonra da süreceği, daha önce sık sık karşı karşıya gelen iki ezeli rakibin birlikte hareket edeceği öğrenildi.