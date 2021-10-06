THY Euroleague’de ikinci hafta heyecanı
THY Euroleague'de ikinci hafta Zalgiris Kaunas ile Zenit Saint Petersburg arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
THY Euroleague’de ikinci hafta heyecanı yarın ve 7 Eylül Cuma günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zalgiris Kaunas, Zenit Saint Petersburg’u ağırlayacak. Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu’nda Rus temsilcisi CSKA Moskova ile oynayacak. Hafta Saski Baskonia – Olimpia Milano karşılaşmasıyla sona erecek. Euroleague’de haftanın programı şöyle:
Yarın
- 20.00 Zalgiris Kaunas – Zenit Saint Petersburg
- 21.00 Panathinaikos – Fenerbahçe Beko
- 21.05 Maccabi Tel Aviv – Kızılyıldız
- 21.30 Bayern Münih – Barcelona
8 Eylül Cuma
- 19.00 UNICS Kazan – AS Monaco
- 20.30 Anadolu Efes – CSKA Moskova
- 21.00 ALBA Berlin – Asvel Lyon-Villeurbanne
- 21.00 Olympiakos – Real Madrid
- 21.30 Saski Baskonia SAD – Olimpia Milano