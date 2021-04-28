Timo Werner bildiğiniz gibi: ‘Düğünümde oynatmam’

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid’e konuk olan Chelsea, zorlu deplasmandan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde ederken, Alman forvet Timo Werner’in kaçırdığı gol geceye damga vurdu.

Mücadelenin 10. dakikasında sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortayı Christian Pulusic, kafayla altıpas üzerinde bomboş pozisyondaki Timo Werner’e pasını verdi. Hafta sonu West Ham’a gol atmadan önce 15 maçtır ağları sarsmayı başaramayan ve performansı eleştiri konusu olan Werner, yine net bir fırsatı harcadı.

Müsait pozisyonda yaptığı vuruşta topu kaleci Thibaut Courtois’nın üzerine nişanlayan Werner, takımını öne geçirme şansını değerlendiremedi.

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KAÇIRDIĞI GOLLER SIRADANLAŞTI

Werner’in yakın mesafeden kaçırdığı goller, Chelsea’ye 47 milyon Sterlin’e transfer olduğu günden bu yana düzenli bir olay haline geldi. Alman forvet, kaçırdığı golle kısa sürede Twitter’da Trend Topic listesine girdi.

Ancak bu pozisyondan kısa süre sonra Pulusic’in attığı golle 1-0 öne geçen İngiliz ekibi, Benzema’nın golüne engel olamayınca sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldıve 5 Mayıs’taki rövanş öncesi avantajlı duruma geldi.

Timo Werner’i düğünümde oynatmam… — Onurcan Özyurt (@OnurcOz) April 27, 2021

Chelsea yönetimine “bu oyunda herşeyden önce atanınla tutanın iyi olacak abi” diyerek Kepa Arrizabalaga – Timo Werner ikilisini 133 milyon euroya pazarlayan menajerleri tebrik etmek gerek. Muazzam bir mesleki başarı. — Doğan Ustaer (@dogan_ustaer) April 27, 2021

Hiçbir Premier Lig oyuncusu, Premier Lig'de ve Avrupa Ligi'nde Timo Werner'dan daha fazla net gol pozisyonu kaçırmadı. 29 Pozisyon

8 Gol

21 Kaçan Pozisyon pic.twitter.com/68tYjxEUZQ — Tie Game Sports (@tiegamesports) April 27, 2021