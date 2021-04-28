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Timo Werner bildiğiniz gibi: ‘Düğünümde oynatmam’

Bu sezon kaçırdığı gollerle adından söz ettiren Chelsea forveti Timo Werner, Real Madrid karşılaşmasında da saç baş yolduran bir pozisyonu harcadı...

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:07, 28/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Timo Werner bildiğiniz gibi: ‘Düğünümde oynatmam’

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid’e konuk olan Chelsea, zorlu deplasmandan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde ederken, Alman forvet Timo Werner’in kaçırdığı gol geceye damga vurdu.

Mücadelenin 10. dakikasında sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortayı Christian Pulusic, kafayla altıpas üzerinde bomboş pozisyondaki Timo Werner’e pasını verdi. Hafta sonu West Ham’a gol atmadan önce 15 maçtır ağları sarsmayı başaramayan ve performansı eleştiri konusu olan Werner, yine net bir fırsatı harcadı.

Müsait pozisyonda yaptığı vuruşta topu kaleci Thibaut Courtois’nın üzerine nişanlayan Werner, takımını öne geçirme şansını değerlendiremedi.

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KAÇIRDIĞI GOLLER SIRADANLAŞTI

Werner’in yakın mesafeden kaçırdığı goller, Chelsea’ye 47 milyon Sterlin’e transfer olduğu günden bu yana düzenli bir olay haline geldi. Alman forvet, kaçırdığı golle kısa sürede Twitter’da Trend Topic listesine girdi.

Ancak bu pozisyondan kısa süre sonra Pulusic’in attığı golle 1-0 öne geçen İngiliz ekibi, Benzema’nın golüne engel olamayınca sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldıve 5 Mayıs’taki rövanş öncesi avantajlı duruma geldi.

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