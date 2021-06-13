Timsah Arena’dan gelen dumanlar korkuttu

Bursaspor'un maçlarını oynadığı Timsah Arena çevresinde çıkan duman yeşil-beyazlı taraftarı endişelendirdi. Kulübe atılan mesajlar sonrası da Bursaspor Kulübü, yeni sosyal medya mecrası Timsah Arena adresinden açıklama yaptı.

Yapılan bildiride, bir taraftarın gönderdiği görsel paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

“Stadımızın çevresindeki duman taraftarlarımızı endişelendirmiş. Herhangi bir sıkıntı olmadığını ve Timsah Arena çevresindeki bir yapıdan sadece duman ve koku geldiğini belirtmek isteriz.”