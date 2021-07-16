Timsah Arena’nın Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne devredildi iddiası Bursaspor’u ayağa kaldırdı

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 700 milyon lira harcayarak inşa ettiği Türkiye’nin en pahalı Timsah Arena Stadyumu’nun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredildiği iddialarına Bursaspor camiası büyük tepki gösterdi.

Timsah Arena’nın devrine tepki gösteren Bursaspor yönetim kurulu üyesi Emin Adanur, AKP’li Başkan Alinur Aktaş’a, “Atatürk Stadyumumuzu niye yıktınız? 2015 yılından bugüne kadar kullanmadığınız yetkiyi, bugün neden kullanıyorsunuz? Stadyumumuzun yetkilerini neden Gençlik ve Spor Müdürlüğüne devrettiniz?” ifadelerini kullandı.

“KENDİNİ BURSA‘NIN SAHİBİ SANANLARA!”

Bursaspor’un taraftar grubu Teksas da yaşananlara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Teksas grubunun açıklaması şöyle:

“Bursaspor, Türk sporunun en büyük değerlerinden biri, kentimiz Bursa'nın da en büyük markası ve temsilcisidir. Biz Bursasporlular da, bu kentin en büyük sivil toplum yapılanmasıyız. Bizi sakın ama sakın hem şehri dernekleriyle, bilmem ne vakıflar ile ve parti örgütleriniz ile karıştırmayın. Kişisel hırs ve egolarınıza yenilip, Bursasporluların oyları ile göreve getirilmiş yönetimlere inat olsun diye Bursaspor‘un stadyumuna ve çıkarlarına göz dikemez, oyuncu planlamalarına burnunuzu sokamazsınız. Her kim olursanız olun, rahmetli İbrahim Yazıcı‘nın yolunda, bunları yapmanıza asla müsaade etmeyiz. Bu kulüp kurtuluş savaşı verirken sırt çeviren ve köstek olan siyasetçi/bürokrat kim var ise, Bursalılar onları siyaset ve bürokrasi tarihinin tozlu raflarına göndermesini çok iyi bilir. Senelerdir iyi alıştınız ama deniz bitti. Buradan açıkça ilan ediyoruz; bu tavır ve tutum devam ederse, bugüne kadar yapmadığımızı yapar, bedelini açık açık sandıkta ödetiriz. Hadi eyvallah.”

“İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Bursa Büyükşehir Belediyesi ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek açıklama yayımladı. Açıklamada şöyle denildi:

“Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Emin Adanur'un, sosyal medya hesabı üzerinden “Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun kullanım hakkının Bursaspor'un elinden alındığı, futbolcu Burak Kapacak'a Bursa Büyükşehir Belediyespor olarak talip olunduğu ve stadyumun Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne yeni bir devir yapıldığı” iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun 130 bin metrekarelik alanın ‘70 bin metrekarelik alanı' eski stadyum arazisinin mülkiyetinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bulunması nedeniyle zaten bakanlığa aitti. Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma yöntemiyle mülkiyetine aldığı kalan 60 bin metrekarelik alanın ise Atatürk Spor Salonu'nun etrafındaki alanlar ve yüzme havuzlarının Millet Bahçesi'ne dâhil edilmesi sebebiyle 3.12.2020 tarihinde Bakanlık ile trampa (değiş-tokuş) işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı arasında yapılan sözleşme gereği stadyum arazisinin üst kullanım hakkı da 49 yıllığına Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndedir. 22.01.2015 tarih ve 2014/792 esas ve 164 karar nolu Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararına İstinaden Bursaspor Kulübü ve Belediyemiz arasında 11.02.2015 tarihli “sözleşme” imzalanmıştır.

Stadyumun kullanım hakkı 2015 yılından bu yana yapılan kira sözleşmesi kapsamında Bursaspor'dadır. Bu sözleşme koşullarında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Yani Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun Bursaspor'un elinden alınması durumu tamamen hayal ürünüdür.”