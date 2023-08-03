Beşiktaş, Tirana’yı deplasmanda da yendi: 2-0

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana'yı 3-1'in rövanşında da 2-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi. Siyah-beyazlılar Amartey ve Aboubakar'ın golleriyle gülerken bir sonraki turda Neftçi Bakü ile eşleşti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş, Tirana ile karşı karşıya geldi. Arena Kombetare’de oynanan mücadeleyi temsilcimiz Beşiktaş 2-0 kazanarak 3. tura yükseldi. Siyah-beyazlılar 3-1 ve 2-0’lık galibiyetlerle yükseldiği turda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile eşleşti. 3. turda maçlar 10 ve 17 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin ikinci yarısına Beşiktaş Necip Uysal – Amartey değişikliğiyle başladı. Yeni transfer Amartey 57. dakikada siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi. Temsilcimizi rahatlatan golü 75. dakikada Aboubakar şık bir golle kaydetti. Masuaku 66. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇ GEÇ BAŞLADI

Karşılaşma yaşanan saha olayları nedeniyle gecikmeli başladı.

Siyah-beyazlı taraftarların sahaya meşale atmasıyla başlayan olaylarda daha sonra iki takım seyircileri arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Stuart Attwell iki ekibi de soyunma odasına çağırdı.

UEFA delegeleri ile yapılan toplantının ardından yaklaşık 15 dakikalık bir gecikme sonrası karşılaşma yeniden başladı.

AMARTEY ÖNE GEÇİRDİ

Sağ kanattan kullanılan kornerde Hadziahmetovic’in ortasını Salih altıpastan arka direğe çevirdi. Amartey’in arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla top filelere gitti.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Beşiktaş’ın tecrübeli sol beki Masuaku, Kaiana’ya yaptığın faulün ardından kırmızı kart gördü. Rakibinden özür dileyen Masuaku, İngiliz hakemin direkt kırmızı kartını çıkarmasının ardından şaşkınlığını gizleyemedi.

ABOUBAKAR’DAN ENFES VURUŞ

Savunmadan seken topu iyi takip eden Aboubakar, penaltı noktası üzerinde sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada Hadziahmetovic cepheden kullanılan serbest vuruşta topu ceza sahasının sol bölgesine attı. Colley kafayla topu kale önüne indirdi, Muleka tamamlamak için hamle yapsa da kaleciyi geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üstünden çıkardı. Bu pozisyonda Muleka ile çarpışan kaleci Selmani oyuna devam edemedi.

39. dakikada gelişen atakta Onur Bulut meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ tarafında aut çizgisi üstünde kontrol ederek pasını çıkardı. Gedson Fernandes, aldığı topu düzelterek dar açıdan şutunu çekti, pozisyon autla sonuçlandı.

45+5. dakikada Masuaku’nun soldan uzun pasını ceza sahası sağında karşılayan Onur Bulut’un çaprazdan şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

52. dakikada Salih Uçan’ın sol taraftan ortasında Muleka ceza sahası içinde topa dokundu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

56. dakikada Beşiktaş’ın golü geldi. Hadziahmetovic’in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Salih Uçan topu kafayla arkaya gönderdi, Amartey de meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-1

62. dakikada Onur Bulut’un ceza sahası dışından şutunda top auta gitti.

75. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Tirana savunmasının kontrol etmek istediği topu ceza sahası içinde önünde bulan Aboubakar şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. (Sözcü.com.tr – AA)