Tokenları satan Fenerbahçe transferde 3’lüye hazırlanıyor!

Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalktı. Sol beke Sead Kolasinac, sağ beke Brandon Williams ve forvete Hwang Hee Chan öne çıkan isimler...

İRFAN YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe Token'dan gelen 268 milyon TL ile harcama limiti aşımını karşılayıp yeniden transfere odaklanan sarı-lacivertli kulüp, üç mevkiye üç transfer peşinde. Bu isimler Arsenal'ın sol beki Sead Kolasinac, Manchester United'ın sağ beki Brandon Williams ve Leipzig'in Güney Koreli forveti Hwang Hee Chan…

1- KOLASINAC DEVLERİ REDDETTİ

Sarı-lacivertlilerle prensip anlaşmasına varan Kolasinac, Roma, Milan ve Lazio'yu reddetti. 29 yaşındaki sol bek yakın dostu Mesut Özil ile birlikte oynamayı istiyor. Fenerbahçe, resmi sözleşme için oyuncunun Arsenal ile fesih sürecinin bitmesini bekliyor.

2- KİRALIK YILDIZ WILLIAMS

Sağ beke düşünülen takviye ise genç bir isim: Brandon Williams. Manchester United'ın 20 yaşındaki yeteneğinin kiralanması için görüşmeler başladı. United'ın, takımda forma bulması zor gözüken oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

3- YENİ KORELİ HEE CHAN

Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin ardından bir başka Güney Koreli için nabız yokluyor. Leipzig'in golcüsü Hwang Hee Chan için Alman ekibiyle temasa geçildi. Transfer için formül aranıyor.

TEŞEKKÜRLER CAS!

Giuliano’nun transferinde Al Nassr'ın ödemediği 6.2 milyon Euro'yu almak için dava açıp kazanan Fenerbahçe'ye müjde. Söz konusu meblağ kulübün hesabına dün geçti. Yaklaşık 65 milyon TL ile sıcak para girişi sağlandı. Bu rakam harcama limitine eklenmeyecek ama kulüp ödemelerini yapabilecek.