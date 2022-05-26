Tokmac imza parasını duyunca kaçtı

Beşiktaş, 28 yaşındaki hücumcu Tokmac Chol Nguen ile senelik 750 bin Euro’ya anlaştı. Ferençvaroş, yeni sözleşmeye imza parası ekleyince Norveçli oyuncu, geri dönüp kulübüyle kontrat uzattı.

Doğan GÜNDOĞDU

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Süper Lig'de sezonun son haftasında Tokmac Chol Nguen'in ‘Kartal' emojili fotoğrafıyla uçak seyahati fotoğrafı sosyal medyaya düşmüştü. Beşiktaş'ın, Norveçli hücum oyuncusunu İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı. Transferin gerçekleşmemesindeki detayı SÖZCÜ ortaya çıkardı. Edindiğimiz bilgilere göre, Macaristan'ın Frençvaroş takımından ayrılıp İstanbul'a gelen 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılar ile 750 bin Euro karşılığında anlaştı. Kartal, imzaları atmayı beklerken Frençvaroş Başkanı Gabor Kubatov, Tokmac'ı arayıp “İmza parası ve maaşında iyileştirme yapalım. Bizimle yeniden sözleşme imzala” teklifinde bulundu. Kenyalı asıllı futbolcu, teklifi kabul edip apar-topar İstanbul'dan ayrılıp Macar kulübüyle kontratını 2025'e kadar uzattı. Bu durum karşısında siyah-beyazlı yönetim, hem oyuncuya hem de menajerine tepki gösterse de sonuç değişmedi ve Tokmac elden kaçtı.

STOPERE FASLI SAİSS

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın ayrılmasının ardından stoper arayışlarına devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton ile kontratı biten Faslı stoper Romain Saiss, siyah-beyazlılara önerildi. 2016'dan beri Wolves'da oynayan 32 yaşındaki savunmacı, bu sezon 32 resmi maçta forma giyip 3 gol attı. Menajerinin yıllık 4 milyon Euro garanti para istediği, Beşiktaş'ın ise 1.75 milyon Euro ödeyebileceği öğrenildi.