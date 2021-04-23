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Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda bir Türk hakem görev yapacak

FIFA, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak hakemleri açıkladı. Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'den bir hakem yer alacak.

Güncellenme: 14:41, 23/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda bir Türk hakem görev yapacak

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda görev yapacak futbol hakemleri belli oldu. FIFA, tarafından açıklanan Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda görev yapacak hakemlerin listesinde Türkiye’den Abdülkadir Bitigen yer aldı. Abdülkadir Bitigen’in, Olimpiyat Oyunları’nda Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacağı belirtildi.

Cüneyt Çakır’ın Avrupa Futbol Şampiyonası’nda görev alacağının açıklanmasının ardından bir uluslararası görev de Abdulkadir Bitigen’e geldi. Tecrübeli hakem, FIFA tarafından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda görev alacak hakemlerin açıklandığı listede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yer aldı.

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Futbol Olimpiyat Türkiye
Yayınlanma Tarihi:14:26,