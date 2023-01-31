Tolga Ciğerci, Hertha Berlin’e gitti
Ankaragücü, takım kaptanı olan Tolga Ciğerci için Bundesliga ekibi Hertha Berlin ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü, sezon başında kadrosunda bedelsiz olarak kattığı Tolga Ciğerci’nin Bundesliga ekibi Hertha Berlin’e transfer olduğunu açıkladı.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Ankaragücü formasıyla 16 lig maçında 2 gol atıp 3 asist yaptı.
Tolga Ciğerci, 2016 yılında Hertha Berlin’den Galatasaray’a 3 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Milli oyuncu, 2013 ile 2016 yılları arasında Hertha Berlin forması giymişti.
ANKARAGÜCÜ’NÜN AÇIKLAMASI
“Profesyonel futbolcumuz Tolga Ciğerci’nin transferi için Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Tolga Ciğerci’ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.”
Bundesliga’da kümede kalma mücadelesi veren Hertha Berlin, 18 ekibin yer aldığı ligde 14 puanla 17. sırada yer alıyor.