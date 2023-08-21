Tolunay Kafkas: Başkanımız jest yaptı

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Adana Demirspor maçının İstanbul'da oynanması ile ilgili "Adana Demirspor için biraz daha kolay olsun diye başkanımız jest yaptı. Avrupa kupalarında oynayan takımlarımız ülke puanı için çok değerli" açıklamasında bulundu.

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Süper Lig’in 2. haftasında MKE Ankaragücü, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu.

Kazanabilecekleri bir maç oynadıklarını belirten Tolunay Kafkas, “Oyunun bütününe baktığınızda Ankaragücü karşılaşmayı kontrol eden taraftı. Çok pozisyona girdik. Bugün kazanabileceğimiz bir maçtı. Adana Demirspor ile oynamak kolay değildi. 1 puana seviniyoruz. Oyunda biraz karşı preslerde sorun yaşadık. Oyuncularımdan son derece memnunum. 2 transferimizin takıma dahil olmasıyla daha güçlü bir Ankaragücü izleteceğiz” dedi.

“BAŞKANIMIZ JEST YAPTI”

Tolunay Kafkas, mücadelenin İstanbul’da oynanması hakkında ise “Adana Demirspor için biraz daha kolay olsun diye başkanımız jest yaptı. Avrupa kupalarında oynayan takımlarımız ülke puanı için çok değerli. Ben kendimin dışındaki olaylarda enerjimi başka şeyler için harcamıyorum” dedi.

“MORUTAN’I SOL ÖNDE VEYA SAĞ ÖNDE OYNATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Tolunay Kafkas, Olimpiu Morutan transferi hakkında, “Bugün de dikkat ettiyseniz Kitsiou’yu önde oynattım. Transferlerimiz bundan sonra da olabilir. Morutan’ı sol önde veya sağ önde oynatmayı düşünüyoruz. Transferlerde tabii ki bana soruluyor. Ekip olarak çalışmayı seven biriyim. Hep beraber bu transferleri yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“EFKAN BEKİROĞLU’NUN KALİTESİ ÇOK YÜKSEK”

Efkan Bekiroğlu’nun Ankaragücü’nde çok daha iyi çıkış yaptığını ifade eden Kafkas, “Umarım milli takıma kadar gider. Kalitesi çok yüksek. Biraz sakatlık geçirmişti, yeni yeni kendini bulmaya başladı. Kendini bulunca Ankaragücü’ne çok şey katacak. En iyi transferlerimizden biri” diye konuştu. (DHA)