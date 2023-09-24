Tolunay Kafkas: Maalesef bazı oyuncuların seviyelerinin altında olması…

Süper Lig'de berabere biten Ankaragücü-Konyaspor maçının ardından teknik direktörler Tolunay Kafkas ve Aleksandar Stanojevic açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü’nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, üç puana yakın tarafın kendileri olduğunu belirtti.

Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna etkili başladıklarını ve golü de erken bulduklarını ifade etti.

Oyunun belli bölümünde iyi oynamadıklarını anlatan Kafkas, “Özellikle ofansif anlamda üretken olamadık. Üç puana yakın taraf Ankaragücü’ydü. Maalesef bazı oyuncuların seviyelerinin altında olması, maçı kazanamamamıza neden oldu” değerlendirmesini yaptı.

STANOJEVIC: GALİBİYET İSTEDİĞİMİZ ŞEYDİ AMA OLMADI

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, MKE Ankaragücü’yle deplasmanda zor bir maç oynadıklarını vurgulayarak, “Mücadelemizden memnunuz. Galibiyet istediğimiz bir şeydi ama olmadı. En nihayetinde berabere kaldık ve deplasmanda bir puan aldık” diye konuştu.

İlerleyen haftalarda daha üretken bir Konyaspor’u sahada görmek istediklerini belirten Stanojevic, çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi. (AA)