Tolunay Kafkas: Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz

Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas, "Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Takım istekli, özgüvenini artırdı. İyi bir durumdayız ama futbol bu. Kazanmak için daha fazla çalışacağız, daha fazla oyun anlayışımızı sahaya yansıtacağız" dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 6’ncı haftasında kendi evinde Konyaspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri’nde sürdürüyor. Hazırlıklara ilişkin teknik direktör Tolunay Kafkas basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Antrenman öncesi hazırlıkları değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, ligde ilk galibiyetlerini 5’nci haftada Sivasspor deplasmanında 3-1’lik skorla almalarının takımda öz güven oluşturduğunu söyledi.

İlk 5 haftada zor bir fikstürde maça çıktıklarını kaydeden Kafkas, “Bu hafta da zorlu bir Konyaspor maçı var, Konyaspor çok iyi bir takım. Ligde güçlü bir oyun anlayışı yaratmaya çalışıyorum. Sivas maçında dalgalanmalar oldu. Eksiklerimizin üzerine gidip, daha çok çalışıp hatalarımızı kapatacağız. Maçta çıkışlarda çok top kaybettik ve geçiş yedik. Geçiş savunma konusunda yediğimiz golde biraz sıkıntı var. Duran toplarda biraz sıkıntımız var. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Takım istekli, öz güvenini artırdı. İyi bir durumdayız ama futbol bu. Kazanmak için daha fazla çalışacağız, oyun anlayışımızı sahaya daha fazla yansıtacağız. Hazırız. Sonradan katılan arkadaşlarımız var. Fiziksel anlamda Gary Rodrigues’in eksikliği vardı. Burada Ali Sowe’u kaybettik o biraz bizim için sıkıntılı. Ali Sowe milli takım arasında dönecek gibi duruyor. Kırığın iyileşmesi 1-1,5 ayı buluyor. Tolga’nın ufak bir sakatlığı var onun dışında başka bir şey yok” diye konuştu. (DHA)