Tolunay Kafkas’tan Arda Güler sözleri…

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in U17 Milli Takımı'na ve Beşiktaş forması giyen Emirhan İlkhan'ın U18 Milli Takımı kadrosuna davet edilmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Tecrübeli teknik adam, 17 yaşındaki Arda Güler’in U17 Milli Takımı’na çağırılmasıyla ilgili olarak, “Arda çok özel bir oyuncu. Türkiye’nin UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarında Arda Güler’e ihtiyaç olduğu için U17 Takımı’nda değerlendirdik. Özellikle Avrupa Şampiyonası’na katılacak ve derece alacak önemli bir yaş grubuna sahibiz. Arda Güler de çok özel ve takıma katkı sağlayacak bir oyuncu. Konyaspor ile oynanacak lig maçından sonra milli takım kampına katılacak” dedi.

“EMİRHAN İLKHAN İYİ BİR OYUNCU”

Beşiktaş forması giyen Emirhan İlkhan’ı da U18 Milli Takımı’na davet ettiklerini söyleyen Kafkas, “Emirhan çok iyi bir oyuncu. Takip ediyoruz ve takımların ihtiyacına göre planlamalar yapıyoruz. Gelişimlerini takip ediyoruz. Emirhan da özel bir oyuncu” diye konuştu.

“ÖMER FARUK, YUSUF VE BURAK’I DA İHTİYAÇ OLDUĞU İÇİN U19’A GÖNDERDİK”

Özellikle Ümit Milli Takım’da forma giyen Ömer Faruk Beyaz, Yusuf Barası ve Burak İnce’nin de U19 Takımı’na alındığını hatırlatan Kafkas, “Turnuvalara göre, takımların ihtiyaçlarına göre oyuncularımızı değerlendiriyoruz. Ömer Faruk Beyaz, Yusuf Barası ve Burak İnce normalde Ümit Milli Takım oyuncusu ancak UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur mücadeleleri için U19’a gönderdik. Burada önemli olan takımların turnuvalara katılması ve başarılı olması. Bizim için 17-19 yaş arası çok önemli. 2003-2005 doğumlu futbolcular arasında çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Çok iyi oyunculara sahibiz” ifadelerini kullandı.