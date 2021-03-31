Toni Kroos: ‘Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi yanlıştı’

2022 Dünya Kupası’nın Katar’da düzenlenmesinin ‘yanlış’ olduğunu söyleyen Alman yıldız Toni Kroos, turnuvanın boykot edilmesinin göçmen işçilere yardımı olacağına inanmadığını söyledi.

30 yaşındaki orta saha, Norveç, Belçika, Hollanda ve Almanya’nın Dünya Kupası eleme maçlarında, Katar’daki turnuva için çalışan işçilerin koşullarını protesto eden tişörtlerle çıkmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Guardian’da geçtiğimiz ay yayınlanan bir araştırmada, Katar’ın 2010 yılının sonlarında tartışmalı şekilde Dünya Kupası’nı düzenlemesine onay verilmesinin ardından 6500 göçmen işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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“İÇME SUYU EKSİKLİĞİ DELİLİK”

Podcast yayınında konuşan Kroos, Katar’daki göçmen işçilerin koşullarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Kroos şu ifadeleri kullandı:

“Bu konu Katarlı birçok işçinin yanı sıra bazen 50 derece sıcakta durmadan çalışmak zorunda kalan göçmen işçilerle ilgili. Aynı zamanda yetersiz beslenmeden şikayetçiler. Özellikle bu sıcaklıklarda içme suyu eksikliği delilik.”

“ÇALIŞANLARA ŞİDDET UYGULANIYOR”

“Sonuç olarak, iş güvenliği kesinlikle garanti edilemiyor. Tıbbi bakım yok ve bazen çalışanlara şiddet uygulanıyor. Tüm bunlar kesinlikle kabul edilemez. Bu konuda iki farklı görüş olamaz.”

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“BOYKOTUN İŞE YARAYACAĞINI SANMIYORUM”

Ancak Kroos, insanlık dışı çalışma koşullarına rağmen göçmen işçilerin Dünya Kupası boykotundan fayda göremeyeceğinden korktuğunu da sözlerine ekledi.

“Böyle bir turnuvayı boykot etmenin amacı nedir? Gerçekten orada bir şeyler kesin olarak düzelecek mi? Çalışma koşulları değişecek mi? Sanmıyorum. Bu, bir boykotun çalışma koşullarını değiştirmeyeceği anlamına gelir.”

“SORUMLUSU FUTBOL DEĞİL”

“Turnuvayı onlara vermek yanlıştı. Ama o zamandan bugüne 10 yıl geçti. Futbol, bu tarz konulardaki sorunlara dikkat çekebilir ve bunu yapmalıdır. Ancak futbol, dünyadaki her şeyi daha iyi hale getirmekten de tek başına sorumlu değildir.”