Toprak Razgatlıoğlu İngiltere’de tarih yazdı

Milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere’nin Donington pistinde gerçekleşen yarışa 13. sırada başlayıp henüz ikinci turda liderliğe yükseldi ve finişe kadar yerini koruyarak unutulmaz bir zafere imza attı.

Superbike heyecanına bu hafta sonunda İngiltere’nin Donington Park ev sahipliği yapıyor. Günün ilk yarışını takip edenler Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun unutulmaz zaferine tanıklık etti.

İlk yarış için sıralamanın belirlendiği Superpole’de ıslak zeminin dezavantajını yaşayan Toprak, istediği sonucun uzağında kaldı. Toprak, elde ettiği derece sonucunda ilk yarışa 13. sırada başlarken, start verildikten sonra bütün senaryo değişti. Işıklar söner sönmez müthiş bir atak yapan Toprak, 13. sıradan önce beşinciliğe, ilk tur henüz tamamlanmadan ise ikinciliğe kadar yükseldi. Toprak’ın şampiyonluk mücadelesindeki rakiplerinden Scott Redding ise ikinci tur içinde düşerek yarış dışı kaldı.

TOPRAK’TAN İNANILMAZ BİR ZAFER! Bunu da yaptı! Milli pilotumuz, 13. sırada başladığı yarışı ilk sırada tamamlıyor! pic.twitter.com/WFm7tQb8Wh — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 3, 2021

REA’YI PİST DIŞINA GÖNDERDİ

Toprak, ilk sıradaki Jonathan Rea’nın peşine takılırken onu ekarte etmesi de fazla uzun sürmedi. İkinci bitmeden yaptığı atakla Rea’yı geçen temsilcimiz liderliği ele geçirdi. Kısa bir süre sona Rea da motosikletinin kontrolünü kaybetti ve pist dışına çıktı. Rea pozisyonunu korurken, Toprak ise farkı biraz daha açmayı başardı.

Yarışa ikinci sırada başlayan Michael van der Mark, Rea’yı takip ederken, Leon Haslam, Alex Lowes ve Tom Sykes da podyum mücadelesinin içinde yer aldı. Peşlerinden gelen Garrett Gerloff bir ara üçüncülüğe kadar yükselse de yarışın bitimine yedi tur kala pist dışına çıkarak yerini kaybetti. Toprak, yarışın sonuna kadar kusursuz bir performans sergilerken tarihi bir zafere de imza atmayı başardı. Rea ikinci sırayı alırken, Lowes üçüncü, Sykes dördüncü, van der Mark ise beşinci sırayı aldı.

Yamaha takımıyla sözleşmesini 2023’e kadar uzatan temsilcimiz Donington’daki ilk yarışta sezonun en iyi yarış performansını ortaya koydu. Toprak, pazar günü Superpole ve ikinci yarış için tekrar pistte olacak.