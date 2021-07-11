Topuk Yaylası’nda Ali Koç rüzgarı! Samimi görüntüler…

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde yapılan ilk antrenmanın ardından saat 17.00’de gerçekleştirilen ikinci çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Kuvvet yoğun ağırlıklı oyunun ardından şut çalışması yapan sarı-lacivertliler, dar alanda yapılan çift kale maçla idmanı sonlandırdı. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç sabah saatlerinde takımı ziyaret etti.

Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri’ne giden Başkan Ali Y. Koç ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç da antrenmanın bir bölümünü izledi. Futbolcularla selamlaşan ve Teknik Direktör Vitor Pereira ile bir toplantı gerçekleştiren Koç, daha sonra Topuk Yaylası Tesisleri'nden taraftarı selamlayarak helikopterle ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekibin idmanını izlemeye çok sayıda taraftar geldi. Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve özel güvenlikler tarafından alınan önlemlerle sarı-lacivertli taraftarlar, gönül verdikleri takımın idmanını yakından izleyebildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da taraftarların yoğun ilgisine kayıtsız kalmayarak yanlarına gitti. Bir süre sarı-lacivertli taraftarlarla sohbet eden Ali Koç, forma da imzaladı. Başkan Koç daha sonra yöneticilerden Burak Kızılhan, Ömer Temelli ve Özgür Özaktaç’la akşam idmanı öncesinde helikopterle tesislerden ayrıldı.