Torrent: Las Vegas’ta olduğu gibi saha içinde kalır

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Yeni Malatyaspor’u 18 bin taraftarı önünde ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Galatasaray’da Domenec Torrent, mücadelenin ardından konuştu.

Kerem Aktürkoğlu ile oyundan çıkarken yaşadıkları diyaloğa değinen İspanyol çalıştırıcı, ayrıca Morutan’ın da kadroya alınmaması hakkında da ilginç yanıt verdi. Galatasaray’ın teknik patronu Torrent’in sözleri şöyle;

“LAS VEGAS’TA OLDUĞU GİBİ..”

“Her maçta kendisine inanılmaz yük bindiriyor, her maç oynuyor. Öncelikle kendisini nasıl hissettiğini sordum. Saha içerisinde oyuncular arasında bir şeyler olabiliyor. Bazen oyuncular arasında konuşmalar geçiyor ama Las Vegas'ta olduğu gibi saha içerisinde olan, saha içinde kalır. Her oyuncu en iyi şekilde oynamak ister ve buna çalışır. Arada bir böyle şeyler oluyor. Futbolun bir parçası. Sakin olmasını, ikinci yarıda çok iyi oynayarak takıma çok yardımcı olduğunu söyledim. Aklında kalması gereken şey sadece bu.”

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“MORUTAN YALNIZ BAŞINA YEMEK YİYORDU”

“Morutan'ın özellikle sorulmasını anlamıyorum. Sürekli olmayan oyuncular üzerine sorular geliyor. Dinamo Kiev maçını gördünüz. Ben sahada, antrenmanlarda gördüğüm şeylerle her gün yaşıyorum. Morutan ve Barış inanılmaz antrenmanlar çıkarıyor. Benim antrenmanlardan hiçbir şikayetim yok. Ben orada kokusunu alıyorum formda mı, değiller mi diye. Her maçta 5 oyuncuyu dışarıda bırakmam lazım. Barış ve Morutan oynadı diyelim. Niye Emre oynamadı diye sorulmuyor mesela bazen. Morutan Florya'da gördüğüm şey, geçen gün yalnız başına yemek yiyordu. Onla iletişim zor olabiliyor. Sadece kendi ülkesinin dilini konuşuyor. Profesyonel olmanın yanında çok iyi bir çocuk olduğu için tesisteki herkes yardım etmek istiyor. Absürt şeyler duydum, yok yalnız bırakıyormuşuz, onlar ilgilenmiyormuşuz gibi. Hiçbir oyuncu ile hiçbir şahsi problemim yok. Tam tersine ben yardımcı olmak için buradayım, özellikle genç olanlarla. Ne kadar çok problemleri varsa o kadar yanlarındayız.”

MAÇLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ALT YAPIDAN OYUNCU TAKVİYESİ

“İlk yarı ikinci yarı farklı oldu. Şimdiye kadarki maçlar içerisinde en kötüydü ilk yarı. Devre arasında düzelme şansı yakaladık. Oynamak istediğimiz şeyin tam tersini oynadık ilk yarıda. Böyle bir şeyin olabileceğini biliyorduk. Hafta içinde maçın önemini konuşmuştuk. Medyada geçen şey Fenerbahçe maçından sonra Galatasaray için sezon bitti. Kulüp içerisinde ben hatırlattım, ‘6 maçın kazanmaya çalışmalıyız’ diye. Türkiye'nin El Clasico’su diyebileceğimiz bu kadar büyük maçtan sonra ne olabileceğini söyledim. Mental olarak o çipi değiştirmek ne kadar zor biliyorum, lig sonuncu ile oynuyoruz. Örnek olarak söyleyeyim, maçtan önce sordular. Dinamo Kiev maçında oynattığınız 5 tane altyapı oyuncusu oynamadı diye. Öncelikle Biz Galatasaray'ız. En iyileriyle oynamamız gerekiyor. İkincisi de adil durum değil ama 5 futbolcuyu dışarıda bırakma zorundayım. İnanın ben kesinlikle gençlere güvenen hocayım. Eğer önümüzdeki sezon devam ediyor olursam, yaz döneminde kesinlikle A Takım ile birlikte çalışmalara başlayacaklar ve sezon boyunca da şans yakalayacaklar. Flamengo'da 7 oyuncuyu dahil ettim. Barcelona da zaten bu mantalite var. Benim için önemli bir maçtı. Bütün hafta boyunca oyuncularla çalışıp, dikkatlerini vermelerine uğraştım. İlk yarıda başaramadık. Herkes kafasına göre hareket etti. Topa sahip olmadığız zaman hızlı bir şekilde savunmayı sağlayamazsın ve topu hızlı bir şekilde geri alamazsın. Bugün bu takım, Fenerbahçe'den daha fazla problem yaptı. Hoca olarak böyle bir şeyi kabul edemem. İkinci yarı kanatları kullandık. Birçok pozisyon yakaladık. İkinci yarıda çok daha pozisyonel oyandık. Daha iyi oynadık. Goller ve fırsatlar bu şekilde çıktı. İlk yarı ve ikinci yarıda farklı bir takımdık.”