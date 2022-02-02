Torrent önce 3 puan istiyor

Sözcü Gazetesi Galatasaray muhabiri Mesut Yıldırım, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent'in basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıdan notlarını paylaştı.

Mesut YILDIRIM

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GALATASARAY'IN yeni hocası Domenec Torrent'i tanımak adına önceki gün tanışma toplantımız oldu. Torrent'in basın mensuplarını tanıma adına talep ettiği toplantı öncesi kafamda birçok soru işareti vardı. Ancak 45 dakikayı aşan buluşmanın sonunda birçok soru işaretim cevabını buldu.

İSPANYOL teknik adam, her ne kadar sezon başında gelmediğinden dert yansa da söylemek istediği şey açıktı. Bu takımla kamp yapmak istediği konunun özetiydi. Ancak gelişini, bir ‘meydan okuma' olarak da görebiliriz. Sezon ortasında takım almanın dezavantajlarını biliyordu. Bunu bilerek geldi. Basın mensuplarına, rakip teknik analizini, futbolcularına anlatır gibi anlattı. Hafta sonu oynayacağı Alanyaspor'u ezberlemiş ancak elindeki malzemenin de farkında.

TORRENT, öncelikle üç puan istiyor. Önünü görmek için kazanılacak birkaç maçtan sonra hedeflerinden bahsedecek gibi duruyor. Karanlık bir tünelin ucunda olduğunun farkında. Bu tünel onu küme de düşürür UEFA Kupası'na kadar da götürür. İkisinin de bilincinde. İşi çok zor ama ne yapabileceğinin farkında.

59 yaşındaki hoca Akdeniz insanı… Guardiola'dan İstanbul'u duymuş ancak gözleriyle görünce anlatılanın eksik kaldığını fark etmiş. Yengeyi İstanbul'a getirdi. Ev arıyor. Doğalgaz ve elektrik harcamalarına dikkat etmesi yönünde telkinde bulundum! O da bizi daha çok tanımak istediği konusunda fikrini beyan etti; bir sonraki buluşma için sözleştik…