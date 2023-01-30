Tosca, Gaziantep FK’dan ayrıldı

İtalya ekibi Benevento'nun istediği Tosca, alacaklarına karşılık olarak Gaziantep FK'dan bonservisini aldı.

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Gaziantep Futbol Kulübü, futbolcu Alin Tosca ile yollarını ayrıldıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep Futbol Kulübü’nde, 2019-2020 sezonundan bu yana forma giyen Alin Tosca ile yolların karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Kulüpte forma giydiği süre boyunca gösterdiği performans ve karakteriyle her zaman örnek bir sporcu olan Tosca’ya kulübe katkılarından dolayı teşekkür ederek, futbol kariyerinde sonsuz başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Rumen futbolcu, İtalya Serie B takımı Benevento’ya transfer olacak.