Tottenham 4 attı! Son ve Kane ikilisi lig tarihine geçti…

Premier Lig'de Tottenham deplasmanda karşı karşıya geldiği Leeds United'ı 4-0'lık skorla geçti.

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İngiltere Premier Lig’in 26. haftasında Tottenham, Leeds United’a konuk oldu. Elland Road Stadı’nda oynanan mücadeleyi Tottenham 4-0 kazandı. Tottenham’a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Matt Doherty, 15. dakikada Dejan Kulusevski, 27. dakikada Harry Kane ve 85. dakikada Son Heung-min kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte puanını 42’ye yükselten Tottenham, ligde 6. sıraya yerleşti. Son 6 maçın 5’inde mağlup olan Leed United ise 23 puanla 15. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Tottenham, Everton’u konuk edecek. Leeds United ise deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak.

SON-KANE İKİLİSİ TARİHE GEÇTİ

Bu karşılaşma ile birlikte İngiltere Premier Lig tarihinin en çok gol atan ikilisi 37 gol ile Harry Kane ve Son Heung-min oldu. Bu rekor daha önce 36 gol ile Drogba – Lampard ikilisinde bulunuyordu.