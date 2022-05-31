Tottenham Ivan Perisic’i resmen açıkladı
Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Ivan Pericis ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni sezonun ilk transferine imza attı.
Londra ekibi, Inter ile sözleşmesi sona eren Ivan Perisic’i kadrosuna kattığını açıkladı. Tottenham’dan yapılan duyuruda, Hırvat futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı ve Perisic’in 1 Temmuz itibariyle takıma katılacağı açıklandı.
Tottenham yeni transferi Perisic için bonservis bedeli ödemeyecek, 33 yaşındaki futbolcu yeni takımında haftalık 210 bin Euro maaş alacak.
İnter’de 254 maça çıkan Hırvat yıldız, 55 gol 49 asistlik performans ortaya koydu.
Introducing our first summer signing… #WelcomePerišić pic.twitter.com/JwyyRUuJHL
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 31, 2022