Tottenham, Nuno Espirito Santo’yu gönderdi!

Alınan kötü sonuçların sonrasında Tottenham, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, sezon başında göreve getirdiği Nuno Espirito Santo’yu alınan başarısız sonuçların ardından görevinden aldı.

Sezon başında iki yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam, Tottenham ile çıktığı 10 Premier Lig maçından 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Konferans Ligi’nde de çıktıkları 3 maçta 4 puan topladılar.

Ligde son 2 maçını kaybeden Londra ekibi son olarak Manchester United’a sahasında 3-0 kaybetti.

CONTE İDDİASI

İngiliz basınında Tottenham’ın başına Antonio Conte gelecek. Daha önce Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan İtalyan teknik adam, geçen sezon Inter’i Serie A’da şampiyon yaptıktan sonra Milano ekibinden ayrıldı.