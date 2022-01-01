Tottenham son nefeste
Tottenham, deplasmanda karşılaştığı Watford'u uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.
İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında üst sıraları zorlamak isteyen Tottenham, düşme hattından kurtulmaya çalışan Watford’a konuk oldu. Tottenham, uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Watford’da Ozan Tufan karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.
Takımın başına Antonio Conte’yi getirdikten sonra çıkışa geçen Tottenham, katı Watford savunmasını aşmakta oldukça zorlandı. Aradığı golü uzatma dakikalarında bulan Tottenham, 90+6. dakikada Davinson Sanchez’in kafa golüyle galibiyete uzandı.
Bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Tottenham puanını 33 yaparken, üst üste 6. lig maçından da mağlubiyetle ayrılan Watford 13 puanda kaldı.