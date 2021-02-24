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Tottenham Wolfsberger’i rahat geçti, Avrupa Ligi’nde turladı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu karşılaşmasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i ağırlayan Tottenham, ilk maçta 4-1 mağlup ettiği rakibini rövanşta 4-0 yenerek Son 16'ya kaldı.

Güncellenme: 22:16, 24/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Tottenham Wolfsberger’i rahat geçti, Avrupa Ligi’nde turladı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda Tottenham Hotspur deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Wolfsberger’i 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger’i konuk etti.

Tottenham iki maç sonunda toplamda 8-1’lik skorla rakibini eledi. White Hart Lane’da oynanan karşılaşmada Tottenham’a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Dele Alli, 50. ve 83. dakikalarda Carlos Vinicius ile 73. dakikada Gareth Bale kaydetti.

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Yayınlanma Tarihi:22:12,