TPFD’nin yeni başkanı Saffet Akyüz

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin (TPFD) 2021 Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleşti. Seçimde Saffet Akyüz ve Ekibi oy çokluğu ile 3 yıllığına başkan seçildi.
Yeni Başkan Saffet Akyüz'ün yönetim kurulu listesi şu şekilde:;
Yönetim Kurulu: Saffet Akyüz, Altan Aksoy, Emrah Eren, Erhan Küçük, Can Cumhur Bozacı, Yasin Sülün, Erkan Yetişmiş
Yedek Liste: Serhat Akyüz, Okan Özke, Hasan Yiğit, İskender Alın, Yunus Emre Genç, Mustafa Cevret
Denetleme Kurulu: Gökhan Caba, Mithat Yavaş, Ceyhun Müderrisoğlu
Yedek Liste: Mustafa Sarp, Sinan Közen, Ahmet Uzun