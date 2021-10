Trabzon maçı sonrası Fenerbahçe taraftarları havalimanına akın etti

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mücadelenin hakemi Ali Şansalan hakkında açıklamalarda bulunurken taraftarları da Sabiha Gökçen Havalimanı'na davet etti. Ali Koç'un; ‘Bu takımda ümidinizi kesmeyin. Her böyle tökezlemede isyanlar, bize ve oyunculara hakaretler, kenetlenin. Bu gece gidebilenler Sabiha Gökçen’e gitsin. Bu takıma destek olun' şeklindeki çağrısı üzerine taraftarlar sosyal medya üzerinden harekete geçti.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya gelen yüzlerce taraftarlar, meşaleler yakıp, açtıkları pankartlar ve tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Trabzonspor maçında görev alan hakem Ali Şansalan'a tepkilerini dile getiren sarı-lacivertli taraftarlar, Şansalan aleyhinde tezahüratlarda bulundular.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada, “Öncelikle sizin böyle bir geceden sonra buraya gelmeniz hiçbir değerle paha biçilemez değerdedir. Çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki galibiyet sonrasında bizi burada kutlasaydınız ama burada çok ciddi bir coşku var. Sizler de olanların farkındasınız son 2-3 senedir yaşananların da farkındasınız. Bu gece alacağımız bir galibiyet gerek lig tablosunda, gerek psikolojik olarak bize nasıl ivme kazandıracağının farkındayız. İstemediğimiz bir hakem maça atandı sesimizi çıkarmadık. Hakkımızı korumak için iş başa düştü. Bu takım 80 dakika yüreğini koydu ve mücadele etti. 23'üncü dakikadan sonra 12'ye 10 oynadık. Hakemin Gustavo'ya olan yaklaşım şekline bakın Nwakaeme'ye olan yaklaşımına bakın. Gelecek açısından iyi bir sinyal olmadığı için bıçak kemiğe dayandı. Biz kendi haklarımızı korumak durumundayız. Fenerbahçe kendi haklarını kendi korumaya mahkum edildiğinde karşılığını vermiştir. Sizden ricam bu hafta içinde bizden gelecek önerileri yakından takip edin yakın zamanda yeniden toplanmamız gerekecek. Perşembe günü çok önemli bir maçımız var bu takım kendini toparlayacak ve siz de desteğinizi vereceksiniz. Artık bize yapılan haksızlıkları yapanların yanına bırakmayacağız, bir bedeli olacak. Biz, Pereira ve kadrosuna, Mesut Özil, Gustavo ve Altay liderliğindeki takıma inanıyoruz. Sonuna kadar mücadele vereceğiz. Sizden ricam desteğinizi sürdürmeniz” dedi.

