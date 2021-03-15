Trabzon yerel basını: Ne oldu size ne oldu böyle!

Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu BB Erzurumspor’la 0-0’lık skorla berabere kaldı. Kentte yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, bordo mavili futbolcuların oyununu eleştirdi. Gazeteler ayrıca, Trabzonspor’un vasat futbol ortaya koyduğuna değinip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.
Karadeniz Gazetesi: Dik oynamayı unuttuk
Taka Gazetesi: Ne oldu size, ne oldu böyle
Günebakış Gazetesi: Trabzon’un tadı yok
Kuzey Ekspres Gazetesi: Çöküş
Sonnokta Gazetesi: Kasket düştü, kel göründü