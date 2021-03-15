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Trabzon yerel basını: Ne oldu size ne oldu böyle!

Trabzon'da yerel gazeteler, Trabzonspor'un 1 puanla döndüğü BB Erzurumspor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.

Güncellenme: 14:41, 15/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Trabzon yerel basını: Ne oldu size ne oldu böyle!

Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu BB Erzurumspor’la 0-0’lık skorla berabere kaldı. Kentte yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, bordo mavili futbolcuların oyununu eleştirdi. Gazeteler ayrıca, Trabzonspor’un vasat futbol ortaya koyduğuna değinip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.

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