Trabzon’da Atatürk Alanı hınca hınç doldu! Tarihi gece

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı maça bilet bulamayan binlerce taraftar, Atatürk Alanı'nı hınca hınç doldurdu

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçını tribünden izleyemeyen 10 binlerce taraftar, şehir merkezindeki Atatürk Alanı'nı doldurdu. Taraftarların doldurduğu alan havadan görüntülendi.

Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi iş birliği ile karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Atatürk Alanı ve eski Hüseyin Avni Aker Stadı’nın yerine yapılan Millet Bahçesi’nde karşılaşmayı dev ekranlardan takip ettiler. Özellikle Atatürk Alanı öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolduran taraftarlar tribün ortamını şehir merkezinde yaşattı. O anlar havadan görüntülendi.

CORNELIUS’UN GOLÜ COŞTURDU

Bazı taraftarlar iftarlarını evlerinden getirdikleri yiyeceklerle meydanlarda açarken, çoğunluğu ise restoranlarda ve lokantalarda yemek yiyerek maç saatini bekledi. Bordo-mavili taraftarlar, iftarını açtıktan sonra karşılaşmayı dev ekrandan izlediler. Karşılaşmanın hemen başında Cornelius'un Trabzonspor’u şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıran golü sonrası taraftarlar büyük sevinç yaşadılar.