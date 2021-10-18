Trabzon’da Bakasetas fırtınası! Yunan yıldız şimdiden servet kazandırdı…

Fenerbahçe karşısında attığı 2 golle yıldızlaşan ve bu sezon frikikten ilk kez ağları havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 7’ye yükseltti. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde en fazla gol atan orta saha konumunda.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzonspor’un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, kariyerinin en iyi sezon başlangıcında yine durmadı. 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu, bu sezon serbest atıştan ilk kez fileleri sarstı. Karşılaşmanın 87. dakikasında penaltıdan da ağları havalandıran Bakasetas,

toplamda 7. golünü attı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu olan Bakasetas'ın 3 de asisti bulunuyor.

21 PUANIN 16’SINA DİREKT KATKI

9 lig maçında 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen Yunan yıldız, kazanılan 21 puanın 16'sına etki etti ve kulüp kasasına adeta bir servet girmesini sağladı. Bordo mavililer bu sezon Bakasetas’ın aldırdığı puanlarla 13 milyon 750 bin Euro’luk bir geliri kasasına koydu.

HEM PENALTIDAN, HEM FRİKİKTEN ATTI

Yunan 10 numara aynı zamanda 2007-08 sezonundan bu yana Trabzon formasıyla Fenerbahçe’ye karşı frikik golü atan ilk oyuncu oldu. Bakasetas, 1987-88 sezonunda Hami Mandıralı’dan sonra da Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de Fenerbahçe’ye penaltı golü atan ilk oyuncu olmayı başardı.

Maçın ardından duygularını dile getiren Bakasetas, “Hem maçı kazanmak, hem de benim gol atmam çifte mutluluk sağlıyor. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bugün sonuna kadar mücadele ettik ve bu harika maçtan galibiyet çıkartabildik. En iyisini yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.