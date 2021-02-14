Trabzon’da galibiyet coşkusu manşetlere taşındı

Kentte yayınlanan yerel gazeteler, karşılaşmayı sayfalarında değerlendirdi. Devre arası transfer döneminde Alanyaspor’dan 3.5 milyon Euro karşılığında bordo-mavili takıma imza atan Bakasetasa övgüler yağdı.

Karadeniz Gazetesi, ”Elin Oğlu Değil, Evin Oğlu”, ”Yenilmez Armada, parasını çıkartıyor”, ”Erik Dalı gevrektir”, ”Trabzonspor’un genetiğinde zirve var”, Günebakış Gazetesi, ”Bakasetas atıyor, Trabzon zirveye koşuyor”, ”Önüne çıkanı yıkıp geçen Trabzonspor’un son kurbanı Gaziantep oldu”, ”TSunami”, Taka Gazetesi, ”Çilingir kilidi açtı”, ”Fırtına zirveye uçtu”, sol ayağını kullanmaya başlamadı daha, ”Avcı hesap kapatıyor”, Kuzey ekspres Gazetesi ise, ”Zirvede olmak Trabzonspor’un genetiğinde var”, ”Süper seri”, ”Evlat” başlıklarını kullandı.