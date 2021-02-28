Trabzon’da kader maçı! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri!

Süper Lig'de 27. haftanın dev maçı Trabzon'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak. Medical Park Stadı'ndaki saat 19.00'daki kritik mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Her iki takımın da kazanmaktan başka çaresi yok. Ev sahibi Trabzonspor, üst üste 7 galibiyet ve toplamda 10 maçlık yenilmezlik serisiyle zirvenin ensesinde. Fırtına, kazanması halinde 51 puanla Fenerbahçe'yi yakalayıp Beşiktaş ve Galatasaray'a “Ben de varım” diyecek.

Fenerbahçe’de ise hava ‘Bulut'lu… Göztepe yenilgisiyle ağır yara alan sarı-lacivertlilerde hem Teknik Direktör Erol Bulut'un hem de takımın şampiyonluk yolundaki kaderi çizilecek. Bordo- mavililer evinde 4, Fenerbahçe ise dış sahada 5 maçtır yenilmiyor.

Fırtına evinde son 4 maçı kazanan taraf oldu. Sahasında 4 maçta 12 puan elde eden Trabzonspor, ezeli rakibi karşısında da bu seriyi sürdürmenin peşinde. Fenerbahçe ise deplasmanda son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Muhtemel 11’ler:

Trabzonspor : Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Kamil Ahmet, Baker, Berat, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny.

: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Kamil Ahmet, Baker, Berat, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny. Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Mesut, Osayi Samuel, Pelkas, Valencia.

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Bulut’tan şut emri

Erol Bulut, Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına şut emri verdi. Uğurcan Çakır'ın corona virüsten yeni çıkması nedeniyle antrenman eksiği olmasından yararlanmak isteyen Bulut oyuncularından şut imkânı doğduğunda kaleyi yoklamalarını istedi.

Gözler Bakasetas’ta

Devre arasında Alanyaspor'dan kadroya katılan ve Trabzonspor için sahaya çıktığı 5 maçta 3 kez ağları havalandıran Anastasios Bakasetas için Fenerbahçe maçı başka bir anlam taşıyor.

Bakasetas, Kanarya'ya karşı 3 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda 1 asiste imza atan Yunan yıldız, sarı-lacivertli fileleri sarsamadı. 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşısında atacağı golle siftah yapmayı hedefliyor. Bilindiği gibi Nwakaeme'nin de Fener'e karşı golü yok.