Trabzon’da şov zamanı! Nüfus patlaması ve bilet fiyatları uçtu…

Şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor Antalyaspor maçından önce 29 Nisan'da taraftarıyla idmanda kucaklaşacak. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden şehre akın eden bordo mavililer nüfus patlamasına neden olacak.

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Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor büyük bir şölen hazırlığında… Karadeniz ekibi, Fenerbahçe cuma günkü Gaziantep maçında puan kaybederse, Antalyaspor önünde beraberliğe bile gerek duymadan tur atacak. Kulüpte her türlü hazırlık yapılırken tüm illerdeki yerel yönetimlerle temasa geçildiği belirtiliyor. Kutlamaların ana teması ‘8. şampiyonluk' vurgusu olurken yönetimin asıl hedefinde İstanbul'un fethi var! Bordo-mavililer, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu şehirde görkemli bir kutlamaya hazırlanıyor. Son hafta Başakşehir ile oynanacak maçın ardından kutlamaların tüm İstanbul'a yayılması planlanıyor.

BÜYÜK ŞOV ANTRENMANLA BAŞLAYACAK

Trabzonspor, şampiyonluk şovuna antrenmanla başlayacak. Bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesindeki son idmanı taraftarlara açacak. Haftalardır sosyal medyada çağrı yapan taraftarları kırmayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor müsabakası öncesi yapacağı son idmanı taraftarlara açmaya karar verdi. Bordo-mavili takım ve taraftarlar, 29 Nisan Cuma günü saat 16.30’da Medical Park Stadı’nda Antalyaspor mücadelesinin son idmanında buluşacak.

Bordo-mavili taraftar, son olarak Hüseyin Çimşir’in teknik direktörlüğündeki takımla, 14 Şubat 2020 tarihinde, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını izleyebilmişti. Taraftarların 2 yıl 2 ay 12 gün süren hasreti 29 Nisan Cuma günü son bulacak.

BİLETLER 15 BİN TL’YE KADAR YÜKSELDİ

Trabzonspor’un yenilmemesi halinde şampiyonluğu ilan edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçının biletleri çıkar çıkmaz tükendi. 41 bin 461 kapasiteli stadyumda 500 ila 5 bin TL arasında satışa çıkan 12 bin 824 bilet, 4 dakikada kapışıldı. Hal böyle olunca fırsatçılar biletleri karaborsadan satışa çıkardı. Normal şartlarda 1.000 lira olan tribün bileti, 5 bin liraya, 5 bin lira olan VIP tribün bileti ise sosyal medyadan 15 bin liraya ilana konuldu.

NÜFUSU 2 MİLYON OLACAK

İki bayramı bir arada yaşayacak olan Trabzon’a adeta akın başladı. Bordo-mavililerin şampiyonluğuna tanıklık etmek isteyen taraftar, dünyanın dört bir yanı ile Türkiye’nin birçok ilinden şehre gelmeye başladı. Hava yolu şirketleri, günlük ortalama 15 olan sefer sayısını, kapasiteleri artırılan uçaklarla 40’ın üzerine çıkardı.

Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığı, iftarlarda restoranların dolup taştığı, cadde ve sokakların dolduğu Trabzon’da her köşe başında erken şampiyonluk kutlanıyor. Kent nüfusunun bu hafta sonundan itibaren 2 milyona ulaşması bekleniyor.