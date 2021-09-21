Trabzon’da yabancı devrimi

Avrupa’da 5 ve ligde 11 gol kaydeden Trabzonspor'u bu sezon şu ana dek yabancı futbolcuları sırtladı.

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SEZONA iyi başlangıç yapan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların skora sağladıkları katkı dikkati çekiyor. Bu sezon mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde 5, Süper Lig'de ise 5 haftalık periyotta 11 gol kaydeden bordo-mavililerde, atılan gollerin tamamı yabancı oyunculardan geldi. 8 farklı futbolcunun golle buluştuğu Trabzonspor'da, en skorer oyuncu ise Nwakaeme oldu. Nijeryalı yıldız lig ve Avrupa'da 5 gol kaydederken kendisini 3 golle Bakasetas takip etti. Bordo-mavili takımda Djaniny ile Cornelius 2'şer, Gervinho, Hamsik, Edgar ve Hugo ise 1'er gol attı. Fırtına'da yerli isimler ise henüz gol atamadı.

12 SEZON SONRA İLK

KASIMPAŞA'YI 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 5. haftayı 13 puanla tamamladı. Son olarak 2008-09'da 5 maçta aynı puanı toplayan bordo-mavililer, 12 sezon sonra ligde en fazla puan topladığı ilk 5 haftayı yaşadı.