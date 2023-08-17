Trabzonpor’un stoper hedefi: Jean Charles Castelletto

Stoper bölgesine transfer arayışında olan Trabzonspor, Nantes forması giyen Kamerunlu oyuncu Jean Charles Castelletto için girişimlere başladı.

Ümit GENÇ

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Yeni sezonda özellikle transfer konusunda ince eleyip sık dokuyan ve rakiplerine göre daha az oyuncu alan Trabzonspor’da rota Fransa’ya çevrildi. Savunma bölgesi için arayışı olan bordo mavililer Nantes’in 28 yaşındaki stoperi Jean-Charles Castelletto için görüşmelere başladı.

Transfer bütçesinin bir kısmını stoper bölgesine ayıran bordo mavililer Nantes kulübüne oyuncunun durumunu sordu. İlk teklifini ileten Trabzonspor’dan Fransız ekibi daha yüksek bir bonservis talep etti.

TAKSİTLER HALİNDE ÖDEME TEKLİFİ

Bordo mavililer ilk teklifini 2.5 milyon Euro olarak iletti. Ancak Nantes kulübü bu teklifi düşük buldu. Bordo mavililere ‘teklifi artırın’ cevabını veren Nantes Kulübü yetkilileri ile görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor oyuncunun bonservisinin taksitler halinde ödenmesinin kabul edilmesi durumunda fiyatı 5 milyon Euro bandına kadar çıkarmayı planlıyor.

2026 yılına kadar Nantes ile sözleşmesi bulunan oyuncu için ısrarlı pazarlığını devam ettiren Karadeniz ekibinin önümüzdeki günlerde yeni bir anlaşma zemini bulacağı belirtildi.

Kariyerinde daha önce Auxerre, Club Brugge, Mouscron, Red Star, Brest formaları giyen deneyimli stoperin anlık piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak belirtiliyor.

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