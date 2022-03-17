Trabzonspor, 26 yıllık rekorunu yakalama peşinde

Rekor kırarak erken şampiyonluk hesapları yapan Trabzonspor, ligde 26 yıl önce yakaladığı en yüksek puan rekorunu da egale etmek için Karadeniz derbisinde sahaya çıkacak.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 30. haftasında şampiyonluğa koşan Trabzonspor, deplasmanda komşu ekip Çaykur Rizespor’un konuğu olacak.

Bordo mavililer, en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasındaki puan farkını açıp erken şampiyonluğa kavuşmak isterken ev sahibi ekipse işi şansa bırakmayıp küme düşme hattından kurtulmak istiyor.

Yarın Çaykur Didi Stadyumunda saat 20.00de oynanacak Karadeniz derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

26 YILLIK REKORUNA ULAŞACAK

21 haftadır Süper Lig’in zirvesindeki Trabzonspor, yarın Rize’de oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde, lig tarihinde en çok puan topladığı 1995-96 sezonunun 30. haftasındaki performansına ulaşmış olacak. Karadeniz fırtınası, yarın sahadan galibiyetle ayrılırsa, puanını 73’e çıkartarak 26 yıl önce kırdığı puan performansını egale edecek.

7 YILDIR RİZE’YE YENİLMİYOR

Süper Lig’de bugüne kadar 41 kez karşılaşan komşu ekiplerden Trabzonspor’un 27, Çaykur Rizespor’un 5 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Her iki takım arasında Rize’de oynanan 20 müsabakanın 9’unu Trabzonspor kazanırken, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım ligde son olarak 11. haftada Trabzon’da karşılaşmış, ev sahibi ekip 2-1 galip ayrılmıştı.

Çaykur Rizespor’a ligde son olarak 2015 yılında Rize’de oynanan müsabakada mağlup olan Trabzonspor, rakibiyle 7 yıl boyunca oynadığı 10 Süper Lig müsabakasında yenilmedi.

AVCI’NIN RİZE KARNESİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo mavili takımın başında Çaykur Rizespor ile 4. kez karşılaşacak. Rize ekibine karşı 2 kez galip gelen, 1 kez de beraberlik alan Avcı, teknik adamlık kariyeri boyunca 16 kez karşılaştığı Çaykur Rizespor’dan 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

AVCI İLE KORKMAZ’IN İLK KARADENİZ DERBİSİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Çaykur Rizespor’da geçtiğimiz Şubat ayında teknik adamlık görevine gelen Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerlerinde 7 kez karşılaştı.

Bu karşılaşmalarda Avcı 3 kez, Korkmaz 1 kez galibiyet alırken, 3 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı. Son olarak Korkmaz’ın Aytemiz Alanyaspor’da görev aldığı ligin 7. hafta mücadelesinde karşılaşan teknik adamlar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı.

Avcı ile Korkmaz, mevcut takımları başında ilk kez Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek.