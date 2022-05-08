Trabzonspor 38 yıl sonra bir ilki hedefliyor

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Türkiye Kupası’nı da müzesine götürüp 1984’ten bu yana ilk dublesini yapmanın peşinde...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’de 38 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor, şimdi de Türkiye Kupası'na odaklandı. Bordo-mavililer gelecek salı, yarı finalin ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Kayserispor'u deplasmanda eleyip finale çıkmak istiyor. Fırtına turu geçmesi durumunda finalde Sivasspor-Alanyasor galibiyle karşılaşacak ve kazanması durumunda 1983-84 sezonundan bu yana ilk kez hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşacak.

ABDULLAH AVCI İÇİN İLK KEZ

Trabzonspor, kazanması durumunda bu, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da kariyerindeki ilk Türkiye Kupası şampiyonluğu olacak. Deneyimli hoca, sezonu çifte kupayla tamamlayıp bordo-mavililerin tarihine bir kez daha geçmenin peşinde. Fırtına kupayı, 1976-77, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve 2019-20 sezonlarında olmak üzere toplam 9 kez müzesine götürmüştü.