Trabzonspor 5 eksikle çalıştı
Hatayspor ile Cumartesi günü karşılaşacak olan Trabzonspor'da çalışmalar devam ederken 5 oyuncu çalışmada yer almadı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki antrenmana, sakatlıkları süren Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Phillip Gbamin, kas spazmı bulunan Gomez ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Kas spazmı geçiren Siopis, Bruno Peres ve Hamsik kontrollü olarak çalışmalarını gerçekleştirdi.
İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda oyuncular, ısınma ve pas çalışması yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. (AA)