Trabzonspor, Abdulkadir Parmak’a kadro dışı ve para cezası

Trabzonspor, Abdülkadir Parmak’ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Profesyonel oyuncumuz Abdulkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

GALATASARAY MAÇINDA OYUNA GİRMEK İSTEMEDİ

Galatasaray maçında forma giymeyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Abdullah Avcı’nın ekibi tarafından oyuna alınmak istedi ancak oyuncu bunu reddetti. Bu karşılaşmanın ardından yapılan ilk antrenmana da alınmayan Abdulkadir Parmak'ın bundan sonraki süreçte takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Abdülkadir Parmak bu sezon 26 karşılaşmada forma giydi.