Trabzonspor Abdullah Avcı’dan yoksun çalıştı

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı antrenmanda yer almadı.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına Abdullah Avcı'dan yoksun başladı.

Soğuk algınlığı bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yerine yardımcı antrenör Orhan Ak nezaretinde gerçekleşen antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.