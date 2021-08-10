Trabzonspor, Adreas Cornelius’un bonservis bedelini ve maaşını KAP’a bildirdi

Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Trabzonspor Adreas Cornelius ile sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi Parma Kulübü'ne ödenen bonservis bedelini ve oyuncuya ödenecek maaşı da açıkladı.

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Trabzonspor Kulübü, İtalya’nın Parma kulübüyle, forvet oyuncusu Adreas Cornelius’un transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen yazıda, ”İtalya’nın Parma Kulübünün profesyonel futbolcusu Andreas Evald Cornelius’un kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, Cornelius için kulübü Parma’ya ödenen bonservis bedelini ve oyuncunun maaşını da KAP’a bildirdi. Bordo mavili kulüp Cornelius’un transferi konusunda, Parma Kulübü ile yaptığı anlaşmaya göre fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4.873.500.-EUR + yüzde 5 Fifa dayanışma katkısı ödeyecek.

YILLIK ÜCRET VE SERBEST KALMA BEDELİ

Danimarkalı santrforla 4 yıllık sözleşme imzalayan Fırtına, senelik 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödeyecek. Öte yandan anlaşmada Türk kulüpleri olmaması şartıyla 20 milyon euro serbest kalma bedeli yer alıyor.