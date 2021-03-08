Trabzonspor Alanyaspor maçı canlı yayın | Süper Lig 29. hafta

Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor ile Alanyaspor 3 puan için kozlarını paylaşacak. Medical Park Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Maçın başlama saati 16.00…

Beşiktaş’ın kazandığı, Galatasaray’ın da puan kaybettiği haftada zirveden kopmak istemeyen 51 puanlı Trabzonspor, ligde 4 maçtır kazanmayan rakibini yenip galibiyet serisine başlamayı hedefliyor. Galibiyet hasretini bitirmek isteyen Alanyaspor da 43 puanla girdiği haftada Hatayspor’un yenilmesiyle 5. sıraya yükselmek istiyor.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Kadzior, Mustafa

ALANYASPOR İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN

Bugüne kadar Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ile 9 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan 4’ünde turuncu-yeşilli ekip, 2’sinde Karadeniz temsilcisi galip geldi, 3 maçta ise rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu maçlarda Alanyaspor 14 kez gol sevinci yaşarken Trabzonspor 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Bugüne kadar Trabzon’da oynanan 4 maçta Alanyaspor 2 kez galip geldi, ev sahibi takım bir kez üstünlük sağladı. Bir maçta ise iki ekip puanları paylaştı. Bu sezonun ilk yarısında Alanya’da oynanan maçta takımlar 1-1’lik skorla sahadan ayrılırken, karşılaşmanın iki gölünü Alanyaspor’un stoperi Steven Caulker attı.

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BAKASETAS BU KEZ BORDO-MAVİLİ FORMA GİYECEK

Alanyaspor’da geçen yıl forma giyen ve bu sezon devre arasında Trabzonspor’a transfer olan Tasos Bakasetas, geçen sezon Alanya’da oynanan lig maçında son dakika golüyle takımına 1 puan kazandırmıştı. Olayların da çıktığı maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası finalinde de karşılaşan iki ekipten kupayı alan taraf Karadeniz temsilcisi olmuştu. Ligin ikinci yarısında bordo-mavili formayı terleten ve oynadığı 7 maçta 4 gol kaydeden Yunan forvet, bu maçta eski takımına karşı oynayacak.