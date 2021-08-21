Trabzonspor Alanyaspor’dan 3. ismin peşinde! Sırada Efecan var…

Bordo-mavililer, daha önce Bakasetas ve Siopis’i transfer ettiği turuncu-yeşillilerden bu kez 31 yaşındaki kanat oyuncusunu istedi.

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Trabzonspor’da transfer çalışmaları dur durak bilmiyor. Süper Lig'de yaz döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan bordo-mavililer, daha önce iki oyuncusunu aldığı Alanyaspor'dan bu kez Efecan Karaca'yı istedi. Fırtına, Bakasetas ve Siopis transferleriyle yakın ilişki kurduğu turuncu-yeşilli kulüple, bu kez 31 yaşındaki deneyimli futbolcu için masaya oturacak. Efecan'ın Alanya ile olan sözleşmesi 31 Temmuz 2022'de sona erecek.

SOL BEKE IRAKLİ AZAROVİ

BU sezon Marek Hamsik, Gervinho, Fode Koita, Dorukhan, İsmail Köybaşı, Bruno Peres, Cornelius gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, Efecan Karaca'nın yanı sıra Irakli Azarovi'yi de almak istiyor. Bordo-mavililer, Gürcistan'ın Dinamo Batum takımında top koşturan sol bek İrakli Azarovi için de çalışmalarını sürdürüyor. 19 yaşındaki genç futbolcuyu Avrupa'nın birçok kulübünün de yakından izlediği öğrenildi.

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İTALYANLARDAN FIRTINA’YA ÖVGÜ

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Roma'ya sahasında 2-1 mağlup olan Trabzonspor'a İtalyan basınından övgü geldi. İtalya'nın en saygın gazetelerinden La Gazzetta dello Sport “Roma'da Mourinho dönemi galibiyetle açılıyor” başlığını kullandı. Haberin detayında “Zafere ihtiyaç vardı ve geldi. Biraz çaba sarf edildi, ıstırap çekildi ama bu normal çünkü Trabzonspor çok etkili ayaklara sahip” ifadelerine yer verdi.