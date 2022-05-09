Trabzonspor-Altay maçı ile ilgili karar verildi

Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un, 37. haftadaki Altay maçını hangi stadyumda oynayacağı belli oldu.

Ümit GENÇ

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Süper Lig’de yıllar sonra gelen şampiyonluğu evindeki Fraport TAV Antalya maçı sonrası garantileyen ve yaşanan kutlamalar nedeniyle stadında tahribat meydana gelen Trabzonspor, 37. haftada oynanacak Altay maçının başka bir statta oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulunmuştu.

İlk etapta Şanlıurfa GAP Arena’da oynanması planlanan ve bu yönde başvuru yapılan maç için Altay Kulübü de olumlu geri dönüş yapmıştı. Ancak Şanlıurfa Stadı’nın hem VAR sistemi hem de teknolojik olarak altyapısının yetersiz olma durumu sorun yarattı.

Karadeniz ekibi bu nedenle kupa programında değişikliğe gitti. Yeni plana göre bordo-mavililer kupa törenini cumartesi günü Medical Park Stadı’nda yapacak. Taraftarıyla birlikte kupasını şehrinde kaldıracak Trabzonspor pazar günü İstanbul’a gelerek Altay maçını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacak.

14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park stadındaki görsel şölen ve törenle kupasını alan Trabzonspor bir gün sonra kupayla birlikte İstanbul’a gelerek ve Altay maçını oynayacak. Bordo-mavili yönetimin, İstanbul’daki taraftarına da kupa töreni yaşatmak istemesi nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda şampiyonluk kupasıyla birlikte gelinmesi bekleniyor.