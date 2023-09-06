Trabzonspor, Angers’tan Batista Mendy’yi transfer ediyor!
Bordo-mavili taraftarları heyecanlandıran uçak emojisi sonrası sır perdesi aralandı! Gine asıllı Fransız futbolcu Batista Mendy, 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer oldu.
Trabzonspor, Angers forması giyen orta saha Batista Mendy’yi kadrosuna katıyor.
Akşam saatlerinde X’te uçak emojisi paylaşan bordo mavililer, taraftarlarını heyecana boğdu. Trabzonspor’un, 2021 yılında Nantes’tan Angers’a transfer olan ve son 2 yılını bu kulüpte geçiren Gine asıllı Fransız orta saha oyuncusu Mendy’yi kadrosuna kattığı öğrenildi.
Trabzonspor, 23 yaşındaki genç futbolcu için 4 milyon Euro + 1,5 milyon Euro bonusları içeren bir bonservis bedeli ödeyecek.
Genç futbolcunun gece saatlerinde Trabzon’da olması bekleniyor.