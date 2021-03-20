Trabzonspor, Ankaragücü’nü rüyadan uyandırdı: 4-1

Son haftaların formda ekibi Ankaragücü’nü konuk eden Trabzonspor, Süper Lig 31. hafta mücadelesini 4-1 kazanarak sahasında kritik bir galibiyete imza attı. Bordo mavililer, Abdullah Avcı döneminde ilk kez bir maçı 4 golle kazandı.

Maçın 8. dakikasında Caleb Ekuban‘ın golüyle 1-0 öne geçen Trabzonspor, 26. dakikada İbrahim Akdağ‘ın penaltıdan attığı gole engel olamayınca skor 1-1’e geldi. Ancak beraberlik golünü şokunu çabuk atlatan bordo mavililer, 28’de yine Ekuban ve 30’da Djaniny ile durumu 3-1’e taşıdı. İkinci yarıda Ankaragücü yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, son sözü 90+4’te Edgar Ie söyledi ve Trabzonspor 4-1’lik skorla sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Alanyaspor mağlubiyeti ve Erzurumspor beraberliğinin ardından yeniden galip gelen dördüncü sıradaki Trabzonspor puanını 55’e yükseltirken, 17. sıradaki Ankaragücü ise, 29 puanda kaldı. Başkent ekibi bir sonraki maçında Antalyaspor’u ağırlayacak, Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor ‘fırtına’ gibi başladı ama…

Bordo mavili ekip maçın henüz 8. dakikasında golü buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny, hızını kullanarak rakibinden sıyrıldı ve sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ricardo Friedrich’ten dönen topu Caleb Ekuban tamamlayınca Trabzonspor 1-0 öne geçti ve bordo mavili ekip bu sezon en erken attığı golü buldu.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında rakip kaleye şut çekemeyen Ankaragücü, 26. dakikada penaltıdan beraberliği yakaladı. Endri Cekici’nin çektiği şut savunmadan sekince Geraldo ceza sahası içinde topu önünde buldu. Ancak Trabzonspor savunmacısı Hüseyin Türkmen’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. İbrahim Akdağ’ın golüyle Ankaragücü 1-1’lik beraberliği sağladı.

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Ekuban-Djaniny işbirliği

Ankaragücü’nün beraberliği sağlamasına rağmen Ekuban ve Djaniny’nin ileri uçtaki birlikteliği, Trabzonspor’a iki dakikada 2 gol kazandırdı. Dakikalar 28’i gösterdiğinde ceza sahası içinde rakibinden çok şık sıyrılan Ekuban, hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü attı ve skoru 2-1’e getirdi. Bu sezon 11 gole doğrudan katkı sağlayan Ekuban (8 gol-3 asist), Süper Lig kariyerinin en yüksek sayısını yakaladı. İki dakika sonra Ankaragücü savunmasını hazırlıksız yakalayan bordo mavililerde, Djaniny hızla kaleye ilerledi. Kaleci Fredrich’ten sıyrılan Djaniny, boş kaleye topu gönderdi ve Trabzonspor’u 3-1’lik üstünlüğe taşıdı.

Kaleci Uğurcan Çakır devrede, Edgar Ie ilk kez…

İlk yarıyı geride tamamlayan Ankaragücü, ikinci yarının başında Trabzonspor kalesini ablukaya aldı. Borven, Lobjanidze ve Paintsil ile üst üste tehlikeli pozisyonlar yaratan Başkent temsilcisi, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır’ı geçmeyi başaramazken, bazı pozisyonlarda ise bitiricilik konusunda yetersiz kalındı. Ankaragücü’nün kaçırdığı gollerin ardından maçtaki perdeyi Trabzonspor kapattı. Dakika 90+4’te Yusuf Sarı’nın kullandığı frikik kaleciden sekti, ileriye çıkan Edgar Ie tamamlayarak maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.