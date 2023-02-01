Trabzonspor-Antalyaspor (Canlı Yayın)
Süper Lig'de evinde oynadığı son 35 lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, 22. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı yayın anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
Trabzonspor, Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor. Trabzonspor’da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres’in sakatlıkları bulunuyor. Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Trabzonspor-Antalyaspor maçının canlı yayın anlatımı:
TRABZONSPOR 694 GÜNDÜR EVİNDE YENİLMİYOR
En son 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 694 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, iç sahada son 35 lig maçında 23 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.