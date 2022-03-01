Trabzonspor-Antalyaspor (Canlı Yayın)
Trabzonspor ve Antalyaspor, Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadyumu’ndaki mücadele saat 20.30’da başlarken, hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Ligde lider konumda bulunan Trabzonspor, kupada Son 16 turunda Denizlispor’u saf dışı bıraktı. Antalyaspor ise, Hatayspor’u eleyerek tur atladı. Tek maç usulüne göre oynanacak maçta galip gelen taraf yarı finale yükselecek.